Geislingen Tasten bestimmen den Studienalltag

Obwohl das Lehramtsstudium an der Universität Freiburg für Guldes Berufswunsch Gymnasiallehrerin ausreichen würde, studiert sie zusätzlich Klavier an der dortigen Musikhochschule. "Man bekommt einfach mehr mit und hat zusätzlich einige Fächer." Beispielsweise werde das Begleiten und Improvisieren gelehrt, in Methodik lernt Gulde, wie sie verschiedene Techniken vermitteln kann.

Altflöte und Gesang

Das Klavier nimmt in ihrem Alltag einen großen Platz ein. Täglich sitzt sie mehrere Stunden an dem Instrument. Die Klavierstunden – im Rahmen des Studiums als Einzelunterricht – machen dabei den kleinsten Teil aus. "Wir müssen jede Woche ein Stück vorbereiten, das verlangt viel Übung." Zudem erteilt Gulde Klavierunterricht an Schüler und Studenten in Freiburg, und als Pianistin ist sie eine gefragte Musikerin bei vielen Anlässen. "An der Hochschule gibt es jeden Tag Konzerte, oft wird ein Klavier zur Begleitung von Solisten gebraucht."

Doch die Geislingerin beherrscht nicht nur Tasteninstrumente: Ihr Musikstudium auf Lehramt beinhaltet zudem Unterricht in Altflöte und Gesang.

Macht es denn noch Spaß, wenn man täglich üben muss? "Klar gibt es Tage, an denen man mehr Lust hat und an anderen weniger. Aber das Klavierspiel gibt mir viel, ich hab immer noch große Freude dran", findet die Studentin. Besonders schätzte sie den Austausch und den Kontakt mit anderen Musikern, gerade bei Konzerten im Bereich der Kammermusik.

Vor allem im Klavierstudium an der Hochschule für Musik würden die Professoren und Musiker, ihre eigenen Interpretationsweisen und Techniken weitergeben. Derzeit bildet sich die 24-Jährige in Poitiers an der französischen Westküste im Rahmen des Erasmus-Programms weiter.

Dort kann sie sowohl ihre Französischkenntnisse verbessern, als auch im Klavierspielen neue Erfahrungen sammeln. "Anfangs fand ich die französischen Musikbezeichnungen sehr verwirrend", gibt Gulde zu, "das lerne ich weder in Musik noch in Französisch." Die Tonarten und -bezeichnungen folgen in Frankreich einem anderen System als in Deutschland.

Eindrücke aus Frankreich

Ihre Eindrücke verarbeitet die Studentin gemäß ihrer Leidenschaft musikalisch. Am Samstag, 8. Juli, gibt Gulde ein Konzert im Foyer der Schlossparkhalle in Geislingen. Ihr Klavierspiel mit Liedern aus Barock, Impressionismus und Romantik wird dabei mit Bildern aus ihrem Studienaufenthalt in Frankreich untermalt.