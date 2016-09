Geislingen Szene schon voller Vorfreude

Geislingen. Längst ist bekannt, dass mit "Nasty Punch" und "Iron Savior" an beiden Tagen geniale Top-Acts gebucht sind.

Seit acht Jahren hat das "Umsonst & Draußen Zollern­alb" in Geislingen einen so guten Rückhalt, dass es sich erlauben kann, auch Hochkaräter zu verpflichten. Auch sonst kann das Line-Up mit einschlägigen Open-Air-Größen mithalten. Mit dem großen Unterschied allerdings, dass das Festival in Geislingen "für umme" ist, also keinen Eintritt kostet. Wieder treffen blutjunge Anfänger auf professionelle Alt-Cracks, liefern zehn Bands insgesamt 14 Stunden Live-Musik ab.

Am Freitag, 9. September, eröffnen gegen 18.30 Uhr "Syrocks". Sie haben sich dem kompromisslosen Heavy Metal verschrieben, waren früher als "Syracuse" unterwegs und haben sich als Trio reformiert.