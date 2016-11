Geislingen Süße, bärtige Pfundskerle und cremige Stars

Dabei bieten sie die Varianten Vollmilch, Zartbitter und Weiße Schokolade an. "Am beliebtesten ist Edelvollmilch, vor allem bei Kindern", erklärt Koch. Zartbittersorten würden eher ältere Menschen bevorzugen, und "besondere Genießer" kauften weiße Schokolade.

Der Star sei aber ganz klar die Vollmilchschokolade, weiß Holweger: "Ihr müssen wir die meiste Aufmerksamkeit schenken, zum Beispiel wird sie individuell temperiert." Für diese Sorte haben die beiden Bäcker- und Konditormeister ihr eigenes Rezept entwickelt, damit sie noch cremiger schmeckt.

Kein Wunder also, dass die beiden selbst in der Hochsaison das Naschen nicht sein lassen können: "Für mich bleibt Schokolade einfach ein Highlight. An einem Produktionstag ist da die Menge einer Tafel kein Problem", sagt Koch lachend. Das Aroma frischer Schokolade sei etwas ganz Besonderes, schwärmen die Konditoren.

Die Qualität ihrer Ware hat sich auch überregional herumgesprochen: Zu Ostern haben sie schon an den Bodensee geliefert, und auch aus dem Stuttgarter Raum kamen schon Bestellungen.

Am Ende einer Produktionszeit, immer nach Ostern, haben die beiden Konditoren dann rund eine Tonne Schokolade verarbeitet. Nicht verkaufte Exemplare werden übrigens eingeschmolzen und beispielsweise für Kuchenglasur verwendet. Wer den Profis bei der Herstellung zuschauen oder die Nikoläuse probieren möchte, kann dies auf dem Balinger Christkindlesmarkt am 26. und 27. November tun: Im Alten Landratsamt stellen Holweger und Koch ihre Nikoläuse vor Zuschauern her.