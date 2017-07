Geislingen Strahlende Gesichter belegen Erfolg

Geislingen. Strahlende Gesichter, nach oben zeigende Daumen und Sprüche wie "Das war cool!", zeigten, dass die von Michelle und Gerold Schlaich sowie der Lebenshilfe Zollernalb organisierten Veranstaltung bei der Premiere gleich bestens ankam. "Die Behinderten sind begeistert. Sie machen mit und sind mit Spaß dabei", freuten sich Gerold Schlaich und der Vorstandsvorsitzende der Lebenshilfe, Holger Klein, über den Zuspruch.

"Meine Schwester hat das Down-Syndrom, so dass ich schon seit langem eine gute Beziehung zur Lebenshilfe habe. Sie hat so viel Gutes für meine Schwester gemacht, jetzt möchte ich auch etwas zurückgeben", erklärt Schlaich seine Motivation für die Veranstaltung. "Wir möchten behinderte Menschen am Bike-Feeling teilhaben lassen. Die meisten haben sonst nie eine Chance, mit Bikern zusammenzukommen, und es ist für sie das höchste der Gefühle, auf einem Bike, Trike oder Quad zu sitzen. Wir Biker möchten mit dieser Aktion zeigen, dass wir so normal wie andere auch sind, eine soziale Ader und eine gute Seele haben und uns für Minderheiten einsetzen."

Fahrbare Untersätze für die Veranstaltung stellten unter anderem der Motorradclub Geislingen, die Schömberger Firma Quadmania und Boom Trikes aus Geislingen zur Verfügung. Für die gute Sache setzte sich unter anderem auch der MC Wannweil und das Airfield Chapter aus Böblingen ein, die der Veranstaltung einen Besuch abstatteten, sowie der Verein "Biker against Childporn and Abuse".