Geislingen Stallgeschichten: so eine schöne Schweinerei

Geislingen. Acht Ferkel drücken sich an die Zitzen ihrer Mutter, die mit dickem Bauch im Stroh liegt. Sie saugen und grunzen so zart, das man es kaum vernimmt. Um sie herum schauen 26 kleine Augenpaare gespannt, was hier passiert – im Schweinestall des Waldhofs bei Geislingen.

Die "Schulstürmer", das sind die Kinder, die den Kindergarten hinter sich lassen und jetzt in die Schule kommen. Im Rahmen des städtischen Ferienprogramms besuchen sie an diesem Vormittag den landwirtschaftlichen Betrieb. "Viele haben gar keinen Kontakt mehr zu Schweinen", sagt Landwirt Hartmut Gindele. "In den Dörfern laufen meist ja nur Katzen und Hunde rum." Bei einer Hofbesichtigung lernten die Kinder ein wenig darüber, wie Landwirtschaft funktioniert.

Zurück im Stall: Die Sechs- und Siebenjährigen verhalten sich ruhig, schauen neugierig, begeistert, sie flüstern und kichern. Dann packt Gindele eines der zwei Tage alten Tiere an den Hinterfüßen, zieht es vorsichtig aus dem Abferkelstall und hält es den Kindern zum Streicheln hin. "Die sind so süß", sagt Emma und berührt die Nase des Ferkels. "Die fühlt sich ganz weich an." Die Schweine sind an diesem Vormittag das schönste Erlebnis.