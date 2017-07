Geislingen Städtisches Gebäude wird bald abgerissen

Damit setzt Geislingen sein Sanierungsprogramm "Stadtkern" fort, für das die Förderung von Bund und Land Ende April 2018 ausläuft. Bis Ende dieses Jahres will die Sonnenstadt alle in diesem Rahmen möglichen Maßnahmen abschließen. Ziele sind und waren die Stärkung des Stadtkerns, die Erneuerung der kommunalen Infrastruktur, die innerstädtische Nachverdichtung und die Unterstützung privater Modernisierungsmaßnahmen.

Vorerst keine zusätzlichen Parkplätze

Zwei weitere Vorhaben werden hingegen aufgeschoben: Den Bau zusätzlicher Parkplätze am Bürger- und Vereinshaus Harmonie sowie beim Altenzentrum geht Geislingen vermutlich erst im kommenden Jahr an. "Diese wären innerhalb des kurzen Zeitrahmens und in Anbetracht der in diesem Haushaltsjahr übrigen investiven Maßnahmen schwierig umsetz- und abrechenbar", heißt es vonseiten der Verwaltung als Begründung.