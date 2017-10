Geislingen Stadt soll in Binsdorf wachsen

In Geislingen besteht laut Bürgermeister Oliver Schmid "starkes Interesse" an Bauplätzen für Wohn- und Gewerbegebäude. Doch Flächen dafür gibt es im Moment so gut wie keine mehr. Deshalb hat der Gemeinderat jetzt Maßnahmen ergriffen, um das Angebot zu erweitern.

Beratungen seit 2015

Bereits 2015 hat der Binsdorfer Ortschaftsrat darüber diskutiert, dass westlich des Ortskerns ein Neubaugebiet "Obere Breite" ausgewiesen werden soll. 20 bis 25 Bauplätze könnten dort entstehen.