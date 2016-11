Geislingen Stadt kommt vorerst ohne neuen Kredit aus

Geislingen (wus). 950 000 Euro, so sah es der Haushaltsplan vor, sollten für den zweiten Bauabschnitt 2016 über ein Darlehen bestritten werden. Doch, so Kämmerer Oliver Juriatti, man werde diese Jahr mit den vorhandenen Mitteln auskommen: "Die Aufnahme eines Darlehens ist derzeit nicht erforderlich."

Geld zu leihen, nur um es gleich wieder in die Rücklagen zu stecken, erschien weder Bürgermeister Oliver Schmid noch den Ratsmitgliedern sinnvoll. Gleichwohl erteilte der Geislinger Gemeinderat der Verwaltung die Erlaubnis, bei Bedarf kurzfristig doch auf diesem Weg Geld für die Bauarbeiten am und im Schulzentrum zu beschaffen. Das könnte bereits im kommenden Frühjahr notwendig werden: In derselben Sitzung hat das Gremium Aufträge im Umfang von rund 969 000 Euro vergeben.