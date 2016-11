Geislingen Spuk und Märchen im Wasserschloss

Geislingen. In dem historischen Gemäuer hat die Kolpingjugend am Sonntag ihr "Fantasie-Schloss" veranstaltet. Kinder ab sechs Jahren durften in Begleitung ihrer Eltern in den fantasievoll dekorierten Schlosskeller hinabsteigen, um dort märchenhaften Figuren zu begegnen.

Neben "Alice im Wunderland" und "Hänsel und Gretel" (von der bösen Hexe hinter Gitter eingesperrt) trafen sie dort auch "Dornröschen", das Geislinger Schlossgespenst und zwei Vampire.

Verwandelt wurden die zehn Schauspieler der Kolpingjugend von Melanie und Maria Schlaich: Sie schminkten und kostümierten alle und kümmerten sich auch um die passende Dekoration im Schloss.