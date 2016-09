Geislingen Sprungbrett für regionale Nachwuchsbands

Ein besonderes Anliegen ist den Veranstaltern – dem Kinder- und Jugendbüro Geislingen, dem Verein "AKUuD" und der Stadtjugendpflege Hechingen – die Nachwuchsförderung. Jährlich am letzten Schulferien-Wochenende, in diesem Jahr am 9. und 10. September, wenn alle Urlauber heimgekehrt sind und noch einmal richtig abfeiern wollen, findet das Festival statt. An zwei Tagen locken Live-Acts unterschiedlicher musikalischer Stile und ein buntes Rahmenprogramm, das auch zum Mitmachen einlädt und Spaß für alle Generationen bietet.

Aus der Szene, von der Szene und für die Szene auf die Beine gestellt, ist das Festival zum Familientreffen und Freiluftvergnügen aller Liebhaber rockiger Klänge geworden. Blutjunge Anfänger treffen auf Alt-Cracks. Bands, deren Namen heute die Plakate namhafter Konzerte zieren, erlebten beim "U&D" ihren Durchbruch. Diesen Effekt erhofft sich auch "Silent Fox".

Das Quintett mit Severin Sailer (Gitarre), Jeremia Schneider (Gitarre), Johannes Ehlen (Bass) und Basti Gölz (Drums) und der Sängerin Maxi Schanz ist eine Projektband der Musikschule Jochen und Renate Braun aus Rottweil. Saitentalent Severin Sailer ist gerade mal 14 Jahre alt.