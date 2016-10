"Toll! Des hab ich zuhause! Ich will das Star-Wars-Spiel!" Groß ist die Begeisterung der Geislinger Grundschüler am Freitag gewesen: Rund 50 hochwertige Gesellschaftsspiele und Experimentierkästen haben sie geschenkt bekommen. Diese dürfen sie in der Nachmittagsbetreuung, in Spielstunden und leihweise auch zu Hause benutzen. Die Schlossparkschule hat auf Bestreben der Sozialarbeiterin Diana Klein am deutschlandweiten Wettbewerb "Spielen macht Schule" teilgenommen und als eine von 100 Schulen gewonnen. Silvia und Dieter Strobel haben den Gewinn überreicht und sind überzeugt: "Spielen macht nicht nur Spaß, sondern auch schlau." Foto: Schnurr