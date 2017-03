Geislingen Spenden sind der Stadt zumeist willkommen

Die Regeln zur Annahme von Spenden sind klar, wie Geislingens stellvertretende Hauptamtsleiterin Theresa Schaitel erläutert: Gemäß Paragraf 78, Absatz 4 der baden-württembergischen Gemeindeordnung dürfen Kommunen "Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen". Darüber, ob eingehende Spenden tatsächlich angenommen werden, entscheidet der Gemeinderat.

Und das sollte er nicht leichtfertig tun: "Bei der Annahme von Spenden muss das Strafrecht beachtet werden", führt Schaitel weiter aus. Das Gremium muss insbesondere berücksichtigen, dass Zuwendungen von Privatleuten, Firmen oder Stiftungen nicht im Zusammenhang mit dienstlichen Vorgängen stehen, damit keine Vorteilsannahme beziehungsweise -gewährung entsteht. "Da Korruption zu verhindern ist und das Vertrauen der Allgemeinheit in die Unkäuflichkeit, Neutralität sowie Sachlichkeit von staatlichen und kommunalen Entscheidungen sichergestellt sein muss, muss der Gemeinderat in Fällen, in denen dies nicht gewährleistet ist, die Annahme der Spende ablehnen."

Die Stadt Geislingen erstellt – wie es die Gemeindeordnung für jede Kommune vorschreibt – alljährlich einen Bericht, in dem Geber, Spendenbetrag und die vorgesehene Verwendung des Geldes aufgelistet werden. Diese Liste geht jeweils zur Überprüfung ans Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde.