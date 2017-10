Geislingen Spende für Feuerwehr und DRK

Beim diesjährigen Tuning-Treffen mit Tag der offenen Tür des Autohauses Bauer in Binsdorf sollten nicht nur die edlen Karossen im Fokus stehen: Die Veranstalter wollten auch zeigen, was im Ernstfall, bei einem Verkehrsunfall, zu tun ist. So wurde vom Aufprall über das Absetzen des Notrufs, Löschen und Aufschneiden eines Fahrzeugs bis hin zum Retten und Versorgen von Verletzten ein umfassender Einblick geboten.