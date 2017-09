Geislingen Spannend bis zum letzten Ton

Nun kamen die Trompeten an die Reihe. Das "Konzert in C-Dur für zwei Trompeten und Orgel" von Antonio Vivaldi erfuhr eine faszinierende Wiedergabe. In den beiden Ecksätzen ertönten die virtuos gespielten Trompeten in strahlend hellem Klang, fein abgestimmt mit der eleganten Orgel.

Mitreißende griechische Melodien spielten die Klarinetten in der "Suite hellénique" aus der Feder von Pedro Iturralde. Sie begann voller Rhythmus mit "Kalamatianos; einem griechischen Volkstanz im sieben Achtel Takt. Gefolgt von einem improvisierten Klarinettensolo von Sabrina Michelfeit ging die Suite in einen Walzer über.

Beim letzten Teil "Kritis" meisterte das Ensemble das schnelle und technisch anspruchsvolle Stück mit hinreißendem Schwung. Beim "Konzert in D-Dur für zwei Trompeten und Orgel" von Francesco Manfredini bestach im "Allegro" nach einem Orgelsolo ein freudiges Trompetenduett. Nach dem besinnlichen "Largo" im Flötenton der Orgel schloss ein munteres und virtuoses "Allegro" das Konzert ab.

Am Ende der Soiree spielte das "Clarisonos" "A Klezmer Tryptich" von Mike Curtis. Während melancholische Melodien den Mittelteil sehnsuchtsvoll erfüllten, steckten die beiden flotten Ecksätze bei perfektem Zuspiel voller Rhythmus. Da gab es frenetischen Applaus des begeisterten Publikums, und mit dem schwungvollen "Tico Tico" als Zugabe bedankte sich das Ensemble "Clarisonos" dafür.