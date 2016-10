Geislingen Sozialkritik im Gewand einer Komödie

Geislingen. Gezeigt wird ein Stück aus der Feder von Jutta Golitsch in der neuen Aula der Schlossparkschule. Diese ist, wie Hubert Gulde, Leiter der Kolping-Theatergruppe, sagt, aufgrund der Bühne "nun die optimalste Räumlichkeit in Geislingen". Die Hauptaufführungen sind am Samstag, 22. Oktober, ab 19 Uhr und am Sonntag, 23. Oktober, ab 20 Uhr. Zuvor findet die Hauptprobe als Familienvorstellung am Samstag um 14 Uhr statt.

Bei der Komödie geht es nach Angaben von Gulde, der auch als Regisseur fungiert, auf amüsante Art und Weise auch um sozialkritische Themen: die Mentalität der Wegwerfgesellschaft, Armut, Altersdemenz und Gewinnstreben. Gulde sagt, er habe dieses Stück ausgewählt, weil es ernste Themen "leicht verdaulich" aufgreife.

Auf der Bühne stehen werden Karl-Anton Stehle, Egon Baumeister, Marcus Gulde, Jürgen-Pius Schmid, Ute Koch, Christine Gulde, Theresia Maucher, Melanie Völkle, Annika Schlaich, Hanneregine Jäger, Uschi Amann, Maria Schlaich und Michael-Sammy Scherer. Gemeinsam geprobt wird seit Anfang September, die Darsteller bereiten sich seit Juni auf den Auftritt vor. Bis zur Premiere stehen noch zehn Probentermine an.