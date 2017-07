Geislingen "Solides Schaffen statt Luftnummern"

Respekt zollte auch Gerhard Schorr, Direktor des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands, der Jubilarin: "125 Jahre feiern zu können ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist ein Zeichen von Stabilität und gewaltiger Tradition."

Das Jubiläum sei "ein Anlass zur Freude und um zurückzuschauen", sagte der von der Versammlung später erneut in das Gremium gewählte Aufsichtsratsvorsitzende Rudi Rauch. Er zeigte in seiner Ansprache das Wachstum der Bank von sechs Gründern zu heute 3383 Mitgliedern auf – und auch, wie sich die Aufgaben in den vergangenen 125 Jahren gewandelt haben: weg vom Waren- hin zum Geldgeschäft.

Für den genossenschaftlichen Gründungsgedanken, den Willen zur Selbsthilfe in einer solidarischen Gemeinschaft, stehe die Bank aber nach wie vor: "Was einer nicht schafft, das schaffen viele – das gilt noch heute." Seinerzeit sei das eine bahnbrechende Innovation gewesen.

"Das Jubiläum ist kein Ende einer Ära", hielt Rauch abschließend fest. Die auch von anderen Rednern genannten Herausforderungen auf dem Finanzsektor – Niedrigzinspolitik, Regulatorik und Digitalisierung – wolle man annehmen: "Wenn wir die Zukunft aktiv gestalten, dann haben wir eine Zukunft", so der Aufsichtsratsvorsitzende.

Die von Gerhard Schorr gewürdigte "feste Verankerung der Ortsbank" zeigte sich bei der Generalversammlung wieder einmal im organisatorischen Rahmen: Während der Musikverein für klangliche Auflockerung sorgte, kümmerten sich TSV-Mitglieder um die stetige Getränkeversorgung der 355 anwesenden Mitglieder in der sommerlich warmen Schlossparkhalle.