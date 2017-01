Geislingen Sinn, Werte, Religion: Pflicht in Kitas

Geislingen. Ein Werturteil über die Arbeit der Erzieherinnen in den unterschiedlichen Einrichtungen stellt dies indes nicht dar. Das erläutert Ursula Wollasch, Geschäftsführerin des Landesverbands Katholischer Kindertagesstätten (LVKITA): "Christen, Juden und Muslime glauben an denselben Gott. Daher liegt es nahe und ist plausibel, dass muslimische Eltern, die ihren Glauben ernst nehmen, ihr Kind eher in eine kirchliche Einrichtung schicken als in eine, die sich weltanschaulich neutral darstellt."

Anders gesagt: Eltern, denen die Vermittlung religiöser Inhalte wichtig ist, melden ihre Kinder oft bewusst in konfessionellen Kindergärten an – unabhängig davon, welcher Religion sie selbst angehören.

Die Theologin Wollasch stützt sich bei ihrer Analyse auf eine Befragung des Landesverbands, der seit 2008 läuft. 2016 wurden dabei 53 Einrichtungen in Baden-Württemberg befragt.