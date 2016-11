Geislingen Sichere Straßen dank Pflug und Salz

Bei sämtlichen Einsätzen gilt aber nicht das Motto "viel hilft viel" – im Gegenteil: Laut Hoch muss immer darauf geachtet werden, das Streusalz in angemessener Menge zu verwenden. Dafür gibt es an den Fahrzeugen einen programmierbaren "Durchlasser": Hier lässt sich die Menge einstellen, die gestreut werden soll. Bis zu 40 Gramm Salz kann zum Beispiel der Unimog während der Fahrt auf einem Quadratmeter verteilen. Zehn Tonnen Streusalz sind beim Bauhof gelagert, um Winterfahrzeuge und Handkolonne beim Wintereinbruch schnell ausrüsten zu können. Wenn das "kleine" Lager leer ist, wird es bei der Balinger Straßenmeisterei wieder aufgefüllt.

Von November bis März wird beim Bauhof an sieben Tagen in der Woche in zwei Schichten gearbeitet. Spätestens morgens um halb vier überprüft der Einsatzleiter die Straßen, um gegebenenfalls Räum- und Streuarbeiten in die Wege zu leiten. Die zweite Schicht fährt von 13 bis 22 Uhr. "Bis 22 Uhr müssen wir den Winterdienst gewährleisten", so Hoch.

Seine Aufgabe ist unter anderem die Koordination der Einsätze. Dabei wirft er immer auch ein Auge auf die aktuelle Wetterlage: "Ich schaue regelmäßig beim Wetterdienst nach, um auf Veränderungen auf den Straßen sofort reagieren zu können." Wenn es dann so weit ist, setzt sich auch Hoch hinter das Steuer, um mit Pflug und Salz für die Sicherheit der Autofahrer und Fußgänger zu sorgen.

Der Geislinger Bauhof hat einen neuen Leiter: Andreas Hoch aus Hechingen koordiniert seit September die Einsätze der Bauhofmitarbeiter. Jetzt, in der kalten Jahreszeit, muss er wöchentlich darüber entscheiden, ob er den Winterdienst ein- oder aussetzt. Für den 36-Jährigen eine völlig neue Herausforderung: Bisher arbeitete er als Schreinermeister in Haigerloch.

Er habe Lust auf eine berufliche Veränderung gehabt und sich spontan auf die Stelle beworben. Die Stadt Geislingen hatte einen Meister aus dem Handwerk dafür gesucht.