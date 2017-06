Geislingen Segen für den erneuerten Binsdorfer Kirchhof

Geislingen-Binsdorf. Die Katholiken im Ort legen sich an diesem Hochfest traditionell mächtig ins Zeug: Um die Altäre zu schmücken und einen durchgängigen, gut einen Kilometer langen Blütenteppich auszubreiten, beginnen die Vorbereitungen teilweise bereits im Winter zuvor – beispielsweise werden Getreidekörner und Blumen getrocknet. Am Fronleichnamstag selbst sind manche Beteiligten schon ab 5 Uhr morgens auf den Beinen, um die prächtigen Altarbilder auszulegen, Fahnen aufzuhängen oder Blüten auszustreuen.

Diese Mühen haben sich gelohnt: Bei schönstem Sommerwetter schritt die Gemeinde die Prozessionsstrecke ab – Banner und Monstranz unterm Baldachinhimmel vorweg – und feierte Fronleichnam. Musik von der Stadtkapelle und Salutschüsse der Binsdorfer Jäger gehören bei dieser christlichen Brauchtumspflege traditionell dazu.

Zum Abschluss des Gottesdiensts in St. Markus rief die stellvertretende Kirchengemeinderatsvorsitzende Helga Gambach den zweiten Anlass in Erinnerung, den es an diesem Donnerstag zu feiern gab: Die Einweihung des Kirchplatzes.