Geislingen Schneider und Ott geben Ämter ab

Geislingen-Binsdorf. In der Hauptversammlung berichtete Michael Schneider von einigen Höhepunkten im vergangenen Vereinsjahr: Baumaßnahmen, Feste und Aktivitäten sowie sportliche Erfolge sorgten für einen vollen Terminkalender.

Aufgrund seiner privaten Situation habe er sich dazu entschlossen, sein Amt abzugeben. Stolz ging er auf die vielen Maßnahmen ein, die in den vergangenen Jahren umgesetzt worden sind: So wurden die Terrasse neu gebaut, ein Fangzaun aufgestellt, der Keller des Sportheim trockengelegt, neue Duschen wurden installiert, und ein besonderer Erfolg sei der Gewinn des Ehrenamtspreises des WFV gewesen. Schneider betonte, dass all dies ohne viele helfende Hände im Verein nicht möglich gewesen wäre.

Andreas Ott, Vorstand für Organisation, ging auf die Baumaßnahmen im Jahr 2016 ein: Die Terrasse wurde fertiggestellt, das Flutlicht erneuert und ein neuer Fest- und Grillplatz in Rekordzeit angelegt.