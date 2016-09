Geislingen Schick und Gulde leiten auf Dauer

Damit kehrt die Betreuungseinrichtung mit zwei Standorten zu jener Team-Lösung zurück, die bereits bis vergangenes Jahr bestanden hatte: Jeweils eine der beiden Leiterinnen wird in Binsdorf und Erlaheim vor Ort und damit für die Eltern direkt erreichbar sein.

Ursprünglich hatte eine einzelne Person die Leitungsfunktion ausüben sollen. Doch die Stadt trennte sich bereits nach wenigen Wochen wieder von der erst zum 1. Mai eingestellten Kita-Leiterin (wir haben berichtet).

Danach sprangen Schick (in Binsdorf) und Gulde (in Erlaheim) in die entstandene Lücke. Diese Notlösung wurde jetzt dauerhaft gemacht.