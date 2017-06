Geislingen "Schafhaus": Entsorgung kostet zusätzlich

In der Sitzung im Rathaus geht es ab 17 Uhr unter anderem um die Entsorgung von Material, das beim Abbruch des "Schafhauses" angefallen ist: Aufgrund erhöhter Sulfatwerte muss dieses auf eine Deponie gebracht werden und kann nicht in der Baugrube oder auf Feldwegen verfüllt werden. Rund 27 000 Euro wird die Entsorgung die Stadt zusätzlich kosten.

Desweiteren steht der Kauf eines eigenen, 50 Kubikmeter fassenden Salzsilos für den städtischen Winterdienst auf dem Plan. Diese im Haushaltsplan vorgesehenen Anschaffung für rund 21 000 Euro soll überflüssig machen, dass die Fahrzeuge der Stadt im Winter mitunter mehrmals täglich zum Auffüllen des Vorrats zur Straßenmeisterei in Balingen fahren.

Daneben stehen unter anderem der Kauf zweier Urnenstelen für den Geislinger Friedhof, ein Gutachten zur künftigen Abwasserreinigung in Binsdorf und Erlaheim, die Verkehrsberuhigung der Schlossstraße, weitere Handwerkerarbeiten am Schulzentrum sowie Baugesuche an.