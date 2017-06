Geislingen Salzsilo spart jeden Winter Geld

Die Kosten von rund 21 000 Euro werden sich voraussichtlich innerhalb weniger Jahre amortisiert haben: Jedes Jahr, erklärt Bauamtsleiter Markus Buck, könne man allein durch einen günstigeren Einkauf von Streusalz bis zu 4000 Euro sparen. Die Geislinger Verwaltung will in den Sommerwochen Angebote für den Kauf von Streusalz einholen – man rechnet mit rund 17 Euro Ersparnis je Tonne Salz.

Außerdem fallen weitere Kosten weg: In strengen Wintern müssen bislang mitunter zwei Mal am Tag zwei Geislinger Fahrzeuge das Streugutlager in der Straßenmeister im Balinger Gewerbegebiet Auf Gehrn ansteuern. Das dauert – ohne Wartezeit, wenn starker Andrang herrscht –­ jeweils mindestens eine Stunde Arbeitszeit. Hinzu kommen die Kosten für den Treibstoff der Fahrzeuge.

Winterdienst wird in Geislingen durch Bauhofmitarbeiter und externe Unternehmen von November bis März geleistet.