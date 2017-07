Geislingen Rutschen und Kletterturm sind weg

Geislingen. An der Eiche, Beinleshalde, Hausers Brühl, Hühlestraße, Hung, Kaiserstein, Lochensteinstraße, Loreto, Schulstraße und Weiherhalde – das sind die Spielplätze in Binsdorf, Erlaheim und Geislingen. Mindestens in zwölfmonatigem Intervall müssen sie einer Hauptinspektion unterzogen werden.

Dabei werden der allgemeine betriebssichere Zustande von Anlage, Fundamenten und Oberflächen festgestellt. Das Augenmerk liegt beispielsweise auf Witterungseinflüssen, Verrottung und Korrosion sowie Veränderungen der Anlagensicherheit infolge von Reparaturen, zusätzlich eingebauten oder ersetzten Teilen.

Die jährliche Hauptinspektion erledigt eine Fachfirma im Auftrag der Stadt. Zuletzt ist das am 18. Mai der Fall gewesen: "Bis auf wenige Kleinigkeiten entsprechen die Spielplätze den Anforderungen der Norm", berichtet Bauamtsleiter Markus Buck auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. "Lediglich beim Spielplatz Hung müssen ein paar Geräte, wie Rutsche und Kletterturm, demontiert werden, da diese nicht den aktuellen Vorschriften entsprechen."