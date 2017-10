Geislingen Rock und Blasmusik

Beim Weinfest am Freitag stand eher traditionelle Blasmusik auf dem Programm. Die Musikvereine aus Geislingen, Betra, Kiebingen und Erlaheim sorgten für gute Laune in der Halle und begeisterten mit Unterhaltungsmusik vom Feinsten. Egal ob Marsch, Schlagermedley oder Filmmusik – das Repertoire überzeugte das Publikum.

Nicht nur musikalisch wurden die Gäste verwöhnt, auch kulinarisch war in der Weinlaube einiges geboten. Unterschiedlichste Weine aus Baden, Württemberg, Rheinhessen und Spanien konnten probiert werden.

Rockiger ging es am Samstag Abend bei der Rockknacht mit "Untamed", "Get into Gear" und "Connexion". Die Musiker von "Untamed" hatten an diese Abend Premiere und zeigten sich erstmalig vor einem größeren Publikum – und sie kamen gut an. "Get into Gear" überzeugte stimmgewaltig, und auch "Connexion" wusste zu überzeugen. Mit eingängigen Melodien heizten sie die Stimmung an und animierten das Publikum zum mitsingen und tanzen. Viel zu früh erklang dann der Schlussakkord.