Geislingen Rallye und Action auf dem ganzen Campus

Für Heiterkeit sorgte der Fritzle-Sketch der Lerngruppen 6. Der Zirkus "Ali Baba" zog mit viel Ästhetik und Geschicklichkeit auf Bällen, mit Pois und Diabolos die Zuschauer in ihren Bann. Die Bühne füllte sich, als Schüler der Stufen 9 und 10 einen Tanz aufführten, für den sie Choreografie und Musik selbst zusammengestellt und in Eigenregie einstudiert hatten. Einen schwungvollen und heiteren Abschluss bildete die Modenschau der Lerngruppen 6, die passende Outfits für Schlafmützen, Putzfrauen, Umweltschützer und Verliebte sowie Trachten und Bademoden präsentierten. Bei strahlendem Sonnenschein nahmen viele Gäste Platz an den Tischen, um den fröhlichen Kindern zuzuschauen, die sackhüpfend oder in Schubkarren übers Gelände flitzten.