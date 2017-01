Das geht ja gut los: Mit einem Konzert der Gruppe "Voice4U" ist die Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld am Samstag in ihr Jubiläumsjahr gestartet. Mit Welthits bei Kerzenschein begeisterte die Band aus Augsburg die Zuhörer in der ausverkauften Schlossparkhalle. Den rund 750 Gästen, allesamt Kunden und Mitglieder der Geislinger Bank, wurde eine Mischung aus Musicalerfolgen und Welthits präsentiert. Das Konzert war der Beginn der besonderen Veranstaltungen, mit denen die Raiffeisenbank auch in den nächsten Monaten unter dem Motto "Es sind die Begegnungen mit den Menschen, die das Leben lebenswert machen" ihr 125-jähriges Bestehen feiert. Als nächstes steht der Tag der offenen Tür am 26. März an. Foto: Schreiber