Geislingen Politik und Geschichte

Der Kirchenchor eröffnete mit zwei Liedern den Nachmittag. Nach einer kurzen Andacht und einem Gebet gab Pfarrer Johannes Hruby einen Rückblick auf die Arbeit der Kirchengemeinde. Anschließend berichtete Ortsvorsteher Helmut Haug über das aktuelle kommunalpolitische Geschehen. Er überbrachte auch Grüße der Ortsverwaltung und des Ostdorfer Ortschaftsrats.

Gretel Kommer in der Rolle der historischen Balinger Bauersfrau entführte anschließend die Gäste in die vermeintlich "gute alte Zeit" des 19. Jahrhunderts. Dass in jener Zeit das Leben auf dem Land alles andere als einfach gewesen ist, brachte sie in unterhaltsamer, aber auch nachdenklicher Art und Weise hervorragend zum Ausdruck. Mit einem gemeinsam gesungenen Lied fand der Nachmittag seinen Abschluss.