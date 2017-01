Am Dreikönigstag sind die Sternsinger in Erlaheim von Pfarrer Rudolf Junginger ausgesandt worden. Die Sternsinger trugen im Gottesdienst die biblische Geschichte der drei Könige vor, und Pfarrer Junginger weihte Kreide, Wasser, Brot und Salz. In Erlaheim sammeln die Sternsinger Spenden zugunsten des Projekts Umzinto und für das St.-Anna-Waisenhaus in Südafrika, das die verstorbene Schwester Sophie Walter, die aus Erlaheim stammt, aufgebaut hat. Zum Schluss bedankte sich Eberhard Wiget bei Pfarrer Junginger mit einem Geschenk. Foto: Meschkan