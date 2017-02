Geislingen Personalkosten steigen auch 2017

Außerdem sollen die Schulen einen Hausmeister erhalten, der nur für sie zuständig ist (wir haben berichtet), desweiteren das Stundenkontingent des "Harmonie"-Hausmeisters erhöht werden.

Nicht zuletzt will die Stadt in diesem Jahr zusätzliche Erzieher einstellen: Die "Pusteblume" und der "Regenbogen" benötigen laut Bürgermeister mehr Personal, um die steigende Nachfrage an Betreuungszeit decken zu können.

Im Jahr 2018 kommen voraussichtlich zwei weitere Stellen dazu: Dann soll der neue Wald- und Naturkindergarten eingeweiht werden, für dessen Gruppe die Kindertagesstättenverordnung ein entsprechendes Stundenkontingent vorsieht. Über die Details muss aber zur gegebenen Zeit noch der Gemeinderat beraten und beschließen.