Geislingen Notenblätter, vom Winde verweht

Dieser Tage steht das Serenadenkonzert im Fokus. Die Generalprobe unlängst im Schlosshof könnte in die Kategorie "Vom Winde verweht" eingestuft werden: Die Notenblätter befanden sich mehr in der Luft als auf den Notenständern. Den Tönen aber konnte der Wind nichts anhaben, und wer in der Nähe war, konnte sich davon überzeugen, dass sich die Probearbeit zum Serenadenkonzert vielversprechend gestaltete.

Unter dem Motto "Around the World" wollen die Musiker ihre Zuhörer auf eine konzertante Weltreise mit vielen Höhepunkten mitnehmen. Einer davon soll das Stück "El Camino Royal" von Alfred Reed sein. "Eine Herausforderung für Dirigent und Musiker", sind sich Markus Kurz und Vorsitzender Jürgen Haak einig.

Im kunterbunten Musikmix von Otto M. Schwarz, "In 80 Tagen um die Welt", erklingen Rhythmen aus allen Kontinenten und entfachen im Schlosshof ein musikalisches Feuerwerk. Einziger Wermutstropfen könnte das Wetter werden: Bei ungünstiger Witterung wird das Konzert in der Schlossparkhalle stattfinden. Der Eintritt ist kostenlos.