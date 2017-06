Geislingen Neuer Arzt kommt mit Sack und Pack

Die einzige Hürde bislang: Die Telekom hatte ihm einen Internet-Vertrag angeboten, den sie in Geislingen gar nicht erfüllen kann – jetzt wartet er auf die Bestätigung, dass ihn ein Konkurrenzunternehmen mit Telefon per Internet versorgen kann.

Sind diese kommunikationselektronischen Hürden überwunden, will Bethke am Montag, 3. Juli, den ersten Patienten behandeln. "Am ersten Tag treffe ich mich mit meinem Personal, wir machen die Praxis auf – und dann schauen wir mal, wer kommt", sagt er gelassen. Zwei erfahrene Medizinische Fachangestellte aus Geislingen werden für ihn arbeiten.

Bis dahin soll der Umzug von Tomas Bethke und seiner 15-jährigen Tochter Isabel über die Bühne gegangen sein. Mit Hilfe von Freunden und Verwandten hat der Mediziner an Fronleichnam bereits vieles aus seiner alten Wohnung in Schöngeising im Kreis Fürstenfeldbruck nach Geislingen transportiert. Am 23. Juni wird er endgültig von dort in den Zollernalbkreis ziehen – und hier vorerst bei seiner Lebenspartnerin Iris Amann-Trenkler in Balingen wohnen. Den Bauantrag für das eigene Haus in der Geislinger Weiherhalde hat er bereits eingereicht.

Seinem neuen Arbeitsumfeld blickt Tomas Bethke guten Mutes entgegen: "Es ist eine neue Aufgabe, ein Neustart in einer wunderschönen Umgebung, in der alles auf positive Zeichen steht", freut er sich.