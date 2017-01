Geislingen Narrenzunft startet mit Showtanzwettbewerb

Die Tanzgarde Gruol besiegten das Böse und tanzten sich mit ihrem Auftritt in die Herzen der Zuschauer. Die Showtanzgruppe der Butzenzunft aus Hirrlingen ließen als crazy frogs ihre große Augen rollen. Ein letztes Mal in dieser Formation erwachten die Roboter der Tanzgarde Salzschlecker Stetten. "Weiß beginnt, schwarz gewinnt" – mit mit tollen Kostümen ausgestattet, präsentierte die Dance Fusion aus Zimmern u. d. B. eine perfekte Show.

Danach hieß es für die fünfköpfige Jury, die Wertung vorzunehmen. Das war eine schwere Aufgabe: Einmal mehr zeigten alle Gruppen tolle Ideen, originelle Kostüme, ausdrucksstarke Choreographien – und den Spaß am Tanzen. Nachdem das große Spandaleballett die Zuschauer mit ihrem Showtanz verzaubert hatte, stand fest: Erster wurden die Salzschlecker Stetten, vor der Dance Fusion aus Zimmern u. d. B., den Swamp Hoppers Sauldorf und dem Narrenverein Gruol.

Nicht weniger motiviert trafen sich am Samstag die kleinen und mittleren Showtanzgruppen in der TSV-Halle. Bezaubernd und mit voller Tanzfreude, bestimmt auch mit ein bisschen Lampenfieber, erfreuten die Mädels und Jungs ihre Zuschauer und Fans. Als erste durfte das kleine Spandaleballett auf die Bühne und sorgte gleich für eine tolle Stimmung. Dann hatten die Tanzgarden aus Hart, Haigerloch-Stetten, Gruol, Erzingen und Binsdorf ihren großen Auftritt mit ihren Tänzen als Boxer, Vogelstrauß oder Momo. Am Ende siegte der Narrenverein Gruol vor der Tanzgarde Hart und der Tanzgarde Erzingen.

Die Dompteurinnen des gelungenen Tanznachmittags, Nadja und Monique, begrüßten bei den mittleren Garden sechs Gruppen, die mit den Themen Streetlife, Lego, Karneval, Chipmunks, Monster und Peter Pan viel Beifall ernteten. Hier wurden folgende Sieger ermittelt: 1. Stetten, 2. Sauldorf und 3. Aubenger Juniorgarde. Mit viel Beifall verabschiedeten die Zuschauer die tanzbegeisterten Kids und Teenies. Die Narrenzunft Geislingen hatte sich erneut als guter Gastgeber gezeigt.