Geislingen Narren liefern rot-weißes Gesamtkunstwerk

Geislingen. Zum Auftakt marschierten die Musiker, Zunfträte, die kleinen und großen Tänzerinnen des Spandaleballetts und das Prinzenpaar Florian II. und Julia I. in den Saal und verwandelten die Bühne in ein rot-weißes Gesamtkunstwerk – nicht nur Sitzungspräsident Sylvester Zol­lickhofer kam ins Schwärmen.

Sonst mit den Schönen und Reichen in der Beinleshalde wohnend, tauschte das Prinzenpaar nach seiner Antrittsrede ausnahmsweise die VIP-Wohnung mit dem extra dafür ausgeschmückten Narrenthron. Herzallerliebst machte das kleine Spandaleballett mit dem Huldigungstanz seine Aufwartung und wurde mit riesigem Beifall belohnt.

Eiskalt erwischte es nicht nur den Rösslegeist "Rainer Haak" in der vergangenen Schwimmbadsaison. Nachdem er die Sonnenstadt in seiner Bütt mit dem Prädikat "Kältestes Schwimmbad des Kreises" ausgezeichnet hatte, rechnete er mit der Leserbriefclique des Plettenbergs ab, bevor er in seinem Seilbähnlesgedicht lautlos vom Plettenberg zu den Bambushütten und deren aufgebrachten Bewohnern ins Tal glitt.