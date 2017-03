Geislingen Narr haut Schlagerstar Frank Cordes aufs Auge

Der Sänger habe eine Platzwunde an der Augenbraue davongetragen, die im Krankenhaus behandelt worden sei: "Das blutet relativ schnell und sieht spektakulär aus. Aber man trägt keinen bleibenden Schaden davon", sagt Aschenbrenner. "Ein Wort gibt das andere, schnell ist das dann passiert. Aber so was muss nicht sein."

Fest stehe, dass es keine gemeinschaftliche Tat gewesen sei. Dass der Sänger eine halbe Stunde lang blutüberströmt am Boden gelegen haben soll, sei wohl eine Falschmeldung.