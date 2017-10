Geislingen Name Franziskus wird Jahrhunderte später Programm

Referent war Frido Ruf, der Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung Rottweil, der sich seit vielen Jahren mit dem heiligen Franziskus und dessen Heimat Assisi in Umbrien befasst.

Ruf stellte zunächst den Zuhörern das Leben dieses Heiligen (1182 bis 1226) vor und vermittelte mit Bildern, wie der reiche, junge Mann, der lebenslustig und ehrgeizig eine Karriere anstrebte, eine radikale Wende vollzog. Ein Leben in der Nachfolge Christi in Armut, Zuwendung zu Kranken und Ausgestoßenen, Aufbau mehrerer Kapellen, die Liebe zur Schöpfung, der Dienst am Frieden: das lebte Franziskus. Sein Lebensstil wirkte so attraktiv, dass sich ihm bald Gefährtinnen wie die heilige Klara und Gefährten anschlossen und sich daraus später verschiedene franziskanische Ordenszweige entwickelten.

Diese Ideen rückten wieder in den Vordergrund, als am 13. März 2013 der argentinische Kardinal Jorge Mario Bergoglio zum Papst gewählt wurde und sich den Namen Franziskus gab. Ruf zeigte auch hier mit Bildern und Worten, wie das Programm des Papsts von seinem Namensgeber geprägt ist: Papst Franziskus lebe bescheiden im Gästehaus des Vatikan und nicht im Palast, er gehe zu den Armen und Ausgegrenzten, besuche Flüchtlinge und Gefangene und begegne den Menschen auf Augenhöhe und mit Freude. Barmherzigkeit und geschwisterlicher Umgang in der Kirche seien für ihn von zentraler Bedeutung.