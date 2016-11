Geislingen Nächster Schritt für Genossenschaft

Die vorbereitenden Erdarbeiten sind bereits fertig, der Bauantrag liegt bei den Behörden. Ist dieser genehmigt, wird das Binsdorfer Unternehmen Solera die technische Infrastruktur errichten. Spätestens Anfang kommenden Jahres soll die Anlage in Betrieb genommen werden.

Damit würde sie sich in eine Reihe von der BE getragener Anlagen einreihen, mit denen regional erneuerbare Energie erzeugt wird, beispielsweise Rathaus, Kindergarten und Narrenzunft in Binsdorf, ein Pferdehof in Sulz oder eine Fabrikhalle in Ehningen.

Klemens Jakob, Vorstandsmitglied der BE, hofft darauf, dass diese und weitere Projekte einen Mitgliederzuwachs bescheren werden. Bislang hat die Genossenschaft rund eine Million Euro Einlagen. Das könne sich durch das Oberndorfer Projekt verdoppeln, findet er.

Dass sich Bürger aus der Region an der Stromerzeugung in der Region beteiligen, ist für Jakob eine Sache, der Bezug des "eigenen" Stroms eine andere: "Das ist das Idealziel unserer Genossenschaft."

Bislang betreibt die BE nur Fotovoltaik-Anlagen. Prinzipiell kann sich die Gruppe auch andere regenerative oder Speichertechnologien vorstellen. Doch da gibt es noch keine konkreten Projekte. Auch aus einem angedachten Batteriekraftwerk ist nach Ausstieg der Stadt Balingen vorerst nichts geworden.