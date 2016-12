Geislingen Musiker erhalten tosenden Beifall

Geislingen-Erlaheim. Das Konzert stand unter dem Motto "Afrika". Den Anfang machte die Jugendkapelle der Stadtkapelle Binsdorf, in der auch Erlaheimer mitspielen, unter der Leitung von Musikdirektor Thomas Michelfeit. Der Nachwuchs spielte die Stücke "Hat Dance Cha Cha" von Klaus Butterstein, "Star Wars" von John Williams, "The Force Awakens" von Robert Longfield und "Go Go Go Joseph" von Andrew Lloyd Webber. Der musikalische Vortrag der Jugendlichen wurde vom Publikum mit viel Applaus bedacht.

Danach kam der Musikverein Erlaheim unter der Leitung von Michael Eberhart auf die Bühne und legte mit "Silver Celebration" von John Wasson los. Dann folgte "Klang der Alpen" von Kurt Gäbele. Musikalisch umgesetzt wurden dabei der Almabtrieb, Kuhglocken und Alphörner. Es folgten die Stücke "Charles Chaplin" von Marcel Peeters, wozu auf der großen Leinwand ein Chaplin-Film lief, und "Böhmische Diamanten" von Franz Gerstbrein. Tosender Beifall war der Lohn für die Musiker.

Nach der Pause folgte "Out of Africa" von Johan de Meij und passend dazu auf der großen Leinwand ein Diavortrag aus Afrika von Bernhard Bosch. Danach hörten die Besucher in der voll besetzten Halle "The Lion Sleeps Tonight" von Simon Felder, "African Symphony" von Nahoiro Iwai, mehrere "Tarzan"-Stücke von Paul Murta sowie Werke aus dem "The Lion King"-Soundtrack von Calvin Custer. Alles in allem war es wieder ein wunderbares Konzert. Die Zuhörer zeigten sich vollauf begeistert.