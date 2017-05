Geislingen Musik für die Kirchenrenovierung

Geislingen-Erlaheim. Zu Gunsten der dringend erforderlichen Kirchenrenovierung hat der Erlaheimer Musikverein am Samstagabend in der St.-Silvester-Kirche gespielt. Obwohl der Eintritt frei war, sollte der Spendenbeutel am Ende des Abends voll sein – schließlich kommt der Erlös der Sanierung zugute. Unterstützt wurden die Instrumentalisten des Musikvereins von der Gesangssolistin Patricia Nell aus Haigerloch. Durch das Programm führte Steffen Walter.