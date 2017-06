Geislingen Motorradfahren trotz Behinderung

Geislingen. Einmal eine Lederjacke tragen, den Helm aufsetzen, auf ein Motorrad sitzen und damit ein paar Runden als Beifahrer drehen und den Fahrtwind im Gesicht spüren: Damit möchten Gerold und Michelle Schlaich, Betreiber von "Mag’s Storehouse" in Geislingen, Menschen mit Behinderung ein Stück am Lebensgefühl der Biker teilhalben lassen.

In den USA seien sogenannte "Charity Runs" unter Bikern verbreitet, erklärt Michelle Schlaich, die selbst Amerikanerin ist. Motorradfahrer kommen zusammen und sammeln Geld für soziale Zwecke – so auch die Biker und Nicht-Biker am Samstag, 1. Juli, im Gewerbegebiet Weiherle. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem "Dolphin-Club" der Lebenshilfe zugute. Ab 12 Uhr stehen Motorräder, Trikes und Quads zur Verfügung. Gemeinsam mit den Betreuern der Lebenshilfe schauen die Biker, wie sie die Behinderten aufs Motorrad bringen. Ein Fotograf lichtet die Besucher auf den heißen Öfen ab. Am Abend gibt es Live-Musik, Bewirtung und Party. Zudem steht eine Pferdekutsche bereit. "Eingeladen sind nicht nur Mitglieder der Lebenshilfe, sondern alle Menschen, egal ob behindert oder nicht.", so Gerold Schlaich.

Durch Gerold Schlaichs Schwester, die mit Down-Syndrom geboren wurde, kam die Familie schon früh mit der Lebenshilfe in Verbindung und weiß, wie hilfreich deren Arbeit ist. Holger Klein, Vorsitzender der Lebenshilfe, erklärt, dass es bei dem "Charity Run" nicht nur um Motorräder gehe, sondern um das gemeinsame Feiern ohne Unterschiede.