Geislingen Motorenlärm hallt aus dem Schopflenwald

Der Nutzen und Sinn der laufenden Baumfällarbeiten ist dreifach, erläutert Christian Beck: Erstens sei das eine waldbauliche Maßnahme. Es werden einzelne Stämme entfernt, um mehr Licht zwischen die dicht stehenden Bäume zu bekommen, damit die verbleibenden besser wachsen können. "Standraumregulierung" nennt sich das in der Forstsprache.

Außerdem wird die Zusammensetzung der Baumarten in diesem Teil des Waldes verändert: Standfeste Tannen und Eichen bleiben stehen, herausgenommen werden beispielsweise Aspen, Fichten und Weiden.

Zweitens diene die Holzernte der Wertschöpfung in der Region: Rund 1250 Festmeter werden gefällt und verkauft – das entspricht fast einem Drittel des gesamten geplanten Holzeinschlags im Geislinger Stadtwald. Zudem kommen bei der beschränkten Ausschreibung der Forstarbeiten regionale Firmen zum Zug.

Drittens hat die geplante Verwendung auch einen ökologischen Nutzen, der der Klimastadt Geislingen gut zu Gesicht steht: In Holz, das als Baumaterial verwendet wird, bleibt das Treibhausgas Kohlendioxid langfristig gespeichert, und der Großteil des geernteten Holzes wird an Sägewerke verkauft, um Bauholz daraus zu machen. Zu einem kleineren Teil ist es für die Papierproduktion gedacht, und in geringem Umfang wird es als Brennstoff an Geislinger Bürger verkauft.

Rund 40 Hektar groß ist die Fläche, auf der in den kommenden Wochen Bäume gefällt werden. "Das wird uns bis Weihnachten beschäftigten", sagt Förster Heitz. Man wolle diese Arbeiten im Naherholungswald in einem Zug erledigen, damit Naturfreunde danach wieder ein paar Jahre unbehelligt durch den Schopflenwald spazieren können.