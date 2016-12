Geislingen Mittel gegen den Personalmangel

Woher kommen diese Probleme? Hauptamtsleiter Steve Mall erklärt: Eine alternde Gesellschaft bedeute, dass auch in der Verwaltung mehr Mitarbeiter in Rente gingen als neue nachkämen. "Wir kriegen keine Leute mehr", habe selbst eine Kollegin aus einer Großstadt unlängst bei einer Tagung geklagt.

Alles in allem arbeiten derzeit 80 Menschen für die Stadt. Sie sind zwischen 16 und über 60 Jahren alt, die Hälfte davon zwischen 40 und 60, der Schnitt liegt bei 41,3 Jahren. Die Statistik zeigt: Es kommen weniger junge Kollegen nach, als in den nächsten Jahren in den Ruhestand wechseln werden.

Außerdem hätten Beschäftigte mittleren Alters immer häufiger pflegebedürftige Verwandte. Das sei neben der Kinderbetreuung ein zunehmender Faktor für den Wunsch nach Teilzeitbeschäftigungen beziehungsweise Reduzierungen der Arbeitszeit. Das müsse man als Arbeitgeber ermöglichen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei inzwischen auch bei Männern von Bedeutung.

Deshalb eröffne man den Mitarbeitern teilweise Home-Office-Möglichkeiten, erläutern Bürgermeister und Hauptamtsleiter: "Wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein."

Ein Mittel, einem drohenden Personalmangel vorzubeugen, könnte es sein, die interkommunale Zusammenarbeit auszuweiten, beispielsweise die gesamte Kassenverwaltung an eine größere Stadt auszulagern, wie es manche Kommunen im Kreis bereits tun. In Geislingen ist die Lohn- und Gehaltsstelle bereits seit rund zehn Jahren ins Landratsamt ausgelagert, ebenso die Vollstreckung der Kasse, und die Binsdorf-Erlaheimer Kläranlage wird gemeinsam mit der Stadt Rosenfeld betrieben.

Doch dieses "Outsourcing"soll in Geislingen nicht die ultimative Lösung sein: Mit verschiedenen Mitteln will man im Rathaus die Personalsuche und -entwicklung angehen: "Wir wollen nicht reagieren, sondern agieren", sagt Hauptamtsleiter Mall.

Deshalb sollen etwa absehbare Nachbesetzungen frühzeitig angegangen werden – auch damit ein Wissenstransfer zwischen altem und neuem Amtsinhaber erfolgen kann. Es gebe zunehmend altersgemischte Teams, in denen die jüngeren vom Wissen und der Erfahrung der Älteren profitieren.

Ein Beispiel: Wassermeister Kurt Müller wird voraussichtlich in drei Jahren in den Ruhestand gehen. Als sein Nachfolger wird bereits jetzt der gelernte Gas- und Wasserinstallateur Eugen Schweizer eingearbeitet. Ein ähnliches Verfahren werde auch bei der absehbar notwendig werdenden Nachfolge für Elektromeister Egon Straubinger angestrebt.

Außerdem bilde man "bis an die Leistungsgrenze" aus, sagt Schmid. Verwaltungs-Azubis hätten in Geislingen gute Perspektiven und würden teils direkt übernommen.

Andere machen vorher einen Schlenker über die Fachhochschule. Etwa Theresa Schaitel, künftige stellvertretende Hauptamtsleiterin: Die junge Geislingerin war im vergangenen Jahr noch Verwaltungspraktikantin gewesen und soll zum 1. März ihre Stelle antreten – direkt nach ihrem FH-Abschluss.

Aus Sicht des Bürgermeisters ist es ein Vorteil, wenn man neue Kollegen bereits als Praktikanten oder aus einer anderen Aufgabe in der Stadt kennt: "Wir kaufen nicht die Katze im Sack. Und es ist schwer, qualifiziertes Personal zu finden, das sich auch mit der Kommune identifiziert." Man sei in der glücklichen Situation, dass viele Beschäftigte in Rathaus, Kitas und Bauhof aus Geislingen stammen und teils schon lange bekannt sind. Die Mischung zwischen Einheimischen und Auswärtigen stimme, findet Schmid.

Die Stellenbesetzung ist eine Frage, die Weiterqualifizierung eine andere: Im Geislinger Rathaus bestimmen Mitarbeiter selbst, welche Seminare für ihren Fachbereich sie besuchen. Acht Kollegen haben sich in den vergangenen Jahren weitergebildet und Qualifikationen erworben, die eine höhere Laufbahn ermöglichen.

Nächster Schritt soll dann ein betriebliches Gesundheitsmanagement sein. Ziel sei dabei, beispielsweise mit Sport Leistungsfähigkeit und Wohlgefühl der Mitarbeiter zu erhalten. Darüber soll im Frühjahr der Gemeinderat diskutieren. "Es geht dabei nicht um ›Fun‹, sondern um betriebswirtschaftliches Denken", verdeutlicht Schmid: "Jeder, der länger krankgeschrieben ist, fehlt uns."