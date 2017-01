Geislingen Mit Showtanz geht’s heute los

Geislingen. Heute Freitag, beginnt um 19.30 Uhr der Showtanz für das große Ballett. Morgen, Samstag, tanzen ab 13 Uhr das kleine und das mittlere Ballett. Um 19.30 Uhr beginnt dann der Brauchtumsabend in der städtischen TSV-Halle.

Auswärts ist die Zunft traditionell mit kopfstarken Gruppen vertreten. Spandale, Pelzrutscher und Schopflaweible fahren am Freitag, 20. Januar, zum Brauchtumsabend des Ringtreffens in Bisingen. Am selben Ort findet einen Tag später, 21. Januar, ab 12 Uhr der Kinderringumzug statt – auch dieser gewiss mit viel rot-weißem Häs. Gleiches gilt für den Umzug am Sonntag, 22. Januar, ab 12 Uhr, ebenfalls in Bisingen.

Die Balletts der Geislinger Zunft zeigen ihr Können dann bei mehreren Showtanz-Wettbewerben in der näheren Umgebung: Am Samstag, 28. Januar, in Erlaheim, am Freitag, 3. Februar in Hechingen-Stetten, am Freitag, 10. und 11. Februar, in Owingen und am Freitag, 24. Februar, in Haigerloch-Stetten.