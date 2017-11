Geislingen Mit Komik, Magie und schwäbischer Mundart

Er zauberte mit Tüchern und steckte eins in ein Ei, das er danach aufschlug und den Inhalt in ein Glas leerte. Später ließ er sich von einer zuschauerin einen 50-Euro-Schein geben, die sich die Nummer merkte; eine andere Frau malte eine Blume als Kennzeichnung drauf, und zum Schluss fand sich derselbe Schein in einer zuvor aufgeschnittenen Zitrone: Wunder über Wunder – und die Lachmuskeln wurden strapaziert.

Dünnbier alias Peter Leonhard brachte preisgekrönte Komik mit Augenzwinkern auf die Bühne. Er verband Magie und Poesie mit schwäbischer Mundart. Dünnbier als Bauchredner mit seiner Puppe Käthe hatte die Lacher gleich auf seiner Seite. Die Gäste wollten ihn gar nicht mehr gehen lassen, so unterhaltsam war dieser Abend.