Geislingen Mit Klirren und Krachen in die Schule

So geht es im ersten Klassenzimmer auch gleich los mit den Fragen: "Wieso haben die Pelzrutscher so spitze Zähne?", will eine Schülerin wissen. Die Pelzrutscher erinnern an Geister, die früher im Geislinger Schloss ihr Unwesen getrieben haben sollen, so die Antwort. "Deswegen haben die Schreckmasken auf", erklären die Zunfträte den grimmigen Gesichtsausdruck der Pelzrutscher. Im Gegensatz zu den Spandalen zum Beispiel, "die haben ein fröhliches Gesicht und eine glatte Maske".

Gefragt war auch das Prinzenpaar: in diesem Jahr Florian II. und Julia I. Was eigentlich deren Aufgabe sei, fragt ein Schüler. Die Antwort: Im Mittelpunkt stehen die beiden vor allem beim Rathaussturm. Dann erhalten sie den Rathausschlüssel vom Bürgermeister und damit symbolisch die Macht über Geislingen bis zum Aschermittwoch.

Das Schopflaweible ist die neueste Figur der Geislinger Fasnet. Es erinnert an die Frauen, die im Dienst des über Geislingen herrschenden Adels Brennholz sammelten. Die Figuren tragen graue Haare, ein Kopftuch und eine Maske, die eine von der harten Arbeit gezeichnete, alte Frau darstellt.

Nachdem die Klassenzimmer gestürmt und alle Fragen beantwortet waren, ging es hinaus zur großen Polonaise auf dem Schulhof. Narren, Schüler und Lehrer feierten gemeinsam mit Konfetti und Süßigkeiten.