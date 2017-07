Geislingen Minimale Verkehrsbehinderung

Geislingen /Rosenfeld (wus). Das ging schnell: Am Mittwochvormittag ist die defekte Wasserleitung unter der Brückenstraße in Geislingen instandgesetzt worden. Ab 5 Uhr morgens war der Abschnitt zwischen Gasthaus Kelle und Autohaus Schneider gesperrt, ab 6 Uhr gruben die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die Straße auf. "Wir wollten die Verkehrbehinderung so minimal halten wie möglich", erklärt Bauamtsleiter Markus Buck den frühen Arbeitsbeginn.