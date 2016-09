Geislingen Mehr Lebensfreude für vierbeinige Patienten

Die Erfolge, Muskel- und Gelenkbeschwerden der Tiere zu verringern, seien so positiv gewesen, dass sie sich im März 2015 mit einer eigenen kleinen Praxis niederließ: "Inzwischen ist das mein Hauptberuf, von dem ich leben kann."

Für ihre tierischen Patienten nimmt sich Zimmermann jeweils eine Stunde Zeit. "Ich beginne immer mit einer Anamnese", sagt sie. "Mit den Besitzern spreche ich dann über Auffälligkeiten, wie sich der Hund bewegt, wie sein Fressverhalten ist, welche Krankheiten er hatte", zählt sie auf: "So wie man es bei Menschen eigentlich auch macht." Die Therapieformen seien ähnlich, von der Dorntherapie über Massagen, Muskelaufbau, Gerätetraining bis hin zur Krankengymnastik.

"Bei Hunden muss man ganz feinfühlig vorgehen", so die Physiotherapeutin. "Manche Tiere haben am Anfang Angst und sind ganz verkrampft. Bei einigen brauche ich lange, um das Vertrauen zu gewinnen. Da hilft nur: Zeit und Geduld."

Wenn sich die Tiere an sie und die Arbeit gewöhnt hätten, könne es auf der Gymnastikmatte auch mal richtig kraftaufwendig werden: Dann stellt sie den Patienten auf vier Balancekissen. Oder sie lässt ihn seine Vorderpfoten auf einem Gymnastikball für die Beweglichkeit ablegen. Zum Muskelaufbau dienen bewegliche Bretter, auf denen die Hunde balancieren. Manchmal hilft auch ein Skateboard. Die klassische Massage darf auch nicht fehlen – gegen den Muskelkater.

Stets bilde sie sich auf Kongressen, Messen und in Seminaren weiter. "Ich bin inzwischen so in dem Thema drin und ständig gibt es etwas Neues, dass ich mich immer damit auseinandersetze", sagt sie. Außerdem sei sie in direkter Zusammenarbeit mit Tierärzten tätig. "Viele kennen mich schon und empfehlen mich zum Beispiel nach einer Operation des Hundes weiter."

Schon so manches Tier habe Zimmermann jahrelang begleitet. "Zwischen den Besitzern und mir entstehen dann richtige Freundschaften", sagt Zimmermann. Und wenn ein Hund schwer krank sei und sterbe, gehe ihr das auch nah: "Das tut dann schon sehr weh."

Dennoch sei der Beruf ihre Leidenschaft. "Wenn es einem Hund nach der ersten Sitzung schon besser geht, dann ist das für mich die beste Bestätigung", sagt sie. "Es tut gut, zu sehen, wie Tiere ihre Lebensfreude wiederbekommen." Gegen keinen Beruf wolle sie ihren eintauschen: "Nirgendwo habe ich soviel Freude zurückbekommen wie von den Tieren", sagt sie.