Geislingen Mehr Geld für Bildung und Polizei

Der Landesvorsitzende und Innenminister beschrieb danach die Ziele der Partei in Baden-Württemberg. Einen hohen Stellenwert nimmt für ihn die Bildungspolitik ein: So soll Kindern und Jugendlichen eine gute Ausbildung gesichert und wieder dafür gesorgt werden, dass das Land in diesem Bereich an der Spitze liegt im Vergleich zu anderen Bundesländern. Darüber hinaus werde verstärkt in die Digitalisierung investiert; hierbei stehe mehr Geld zur Verfügung als versprochen.

Im Falle der Inneren Sicherheit werde es bei der Polizei 1500 Stellen zusätzlich geben, wobei die Beamten auch besser ausgerüstet würden. Und ein modernes Sicherheitsgesetz sei auf dem Weg.

Weil dies mit den Grünen als Koalitionspartner angegangen und auch von der FDP – größtenteils – mitgetragen werde, gebe es in Baden-Württemberg nach Ansicht von Strobl schon ein "klein bisschen Jamaika". Vielleicht lasse sich das ja auch auf ganz Deutschland übertragen. Als Losung gab Landesvorsitzender Strobl schließlich aus: "Wir müssen in Baden-Württemberg nicht ängstlich und zaghaft sein."