Geislingen Landschaftspflege und Streuobst

Landrat Günther-Martin Pauli und Bürgermeister Oliver Schmid eröffnen die Veranstaltung um 11 Uhr. Um 14 und 16 Uhr wird am Stand des Kreis-Umweltamts die Pflege des Weinbergs im Naturschutzgebiet vorstellt. Um 14, 15 und 16 Uhr erzählt Sigrid Maute Apfel- und andere Märchen. Von 14 bis 17 Uhr ist die Bestimmung mitgebrachter Früchte in der Obstsortenausstellung möglich. Ab 14.30 Uhr gibt es Seilkletter-Vorführungen an der Josefskapelle, die um 15 Uhr auch besichtigt werden kann.

Ab 15 Uhr pflanzen Streuobstpädagogen mit Kindern Bäume am Lehrpfad. Zum Kinderprogramm gehören außerdem das Eintopfen eines Baums, Samenraten und Saftpressen.

Auf die Erwachsenen warten insgesamt 15 Infostände. Dort gibt es beispielsweise Pflanzen und Geräte für den Obst- und Gartenbau zu sehen, Informationen über Wespen und Hornissen, sowie Vorführungen des Drechsler- und des Korbflechterhandwerks.