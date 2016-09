Geislingen L 415: Weniger Unfälle durch Kreisverkehr?

Im laufenden Jahr hat es bereits zwei Zusammenstöße an der Einmündung der K 7122 von Binsdorf her gegeben, einen Zusammenstoß an jener der K 7121 von Erlaheim her. Ein Verletzer und tausende Euro Sachschaden sind die Folgen gewesen. Im Vorjahr war die Gesamtzahl gleich hoch, 2014 ist an der Einmündung Erlaheim ein Mensch gestorben.

So schlimm die Folgen, so nüchtern die Statistik: Aus Sicht der Polizei stellt die Zahl der Unfälle in diesem wenige hundert Meter langen Straßenabschnitt noch keine Häufung dar, die zusätzliche Maßnahmen erfordern würde: "Von einer Unfallhäufungsstelle kann bei beiden Einmündungen nicht die Rede sein", erläutert Erster Polizeihauptkommissar Manfred Schwanz, Leiter des Führungs- und Einsatzstabs, Fachbereich Verkehr.

Genaue Statistik der beiden Knotenpunkte